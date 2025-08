Trump déploie deux sous-marins nucléaires pour répondre à des commentaires « provocateurs » de la Russie

Donald Trump a annoncé vendredi sur son réseau Truth Social avoir ordonné que « deux sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées » après des commentaires « provocateurs » de l'ancien président russe Dmitri Medvedev. « J'ai ordonné que deux sous-marins nucléaires soient positionnés dans les zones appropriées, au cas où ces déclarations idiotes et incendiaires soient plus sérieuses que cela. Les mots comptent et peuvent souvent avoir des conséquences imprévues, j'espère que cela ne sera pas le cas cette fois », a écrit le président américain. Il n'a pas précisé où exactement les sous-marins seraient envoyés, ni s'il s'agissait de sous-marins à propulsion nucléaire ou porteurs d'ogives nucléaires. Trump n'a pas non plus indiqué à quels propos de Dmitri Medvedev il réagissait. Jeudi, ce dernier avait vivement critiqué le président américain sur Telegram, en faisant mention de « la fameuse +main morte+ » - une référence à un système automatisé ultra-secret mis en place pendant la Guerre froide pour contrôler l'arsenal nucléaire russe. Dans un message publié le 28 juillet sur X, le dirigeant russe, actuel numéro deux du Conseil de sécurité du pays, avait jugé que chaque nouvel ultimatum fixé par Donald Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine « était une menace et un pas vers la guerre » avec les Etats-Unis. Donald Trump menace d'imposer de dures sanctions économiques contre la Russie si son homologue russe Vladimir Poutine ne cesse pas les hostilités en Ukraine d'ici la fin de semaine prochaine. Le président américain envisage en particulier des sanctions dites « secondaires », c'est-à-dire infligées aux pays qui achètent notamment du pétrole russe, dans le but de tarir cette source de revenus essentiels pour la machine de guerre russe. Le républicain de 79 ans avait opéré peu après son retour au pouvoir en janvier un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, persuadé que sa bonne relation avec le dirigeant russe lui permettrait d'arrêter rapidement la guerre en Ukraine, déclenchée par l'invasion russe de février 2022. Cette promesse a fait long feu et laissé place chez Donald Trump à une frustration grandissante envers le maître du Kremlin. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

