Les ports saoudiens, victimes collatérales des attaques houthies en mer Rouge

Le royaume rêvait d’en faire une épine dorsale de sa diversification économique. Dans le cadre du plan Vision 2030 façonné par le prince héritier et dirigeant de facto de l'Arabie saoudite, Mohammad ben Salmane, la stratégie portuaire saoudienne rencontre de sérieux défis en mer Rouge, devenue un champ de bataille depuis que les houthis y mènent des attaques contre des navires marchands, en réaction à la guerre à Gaza, le 7 octobre 2023. Les principaux ports saoudiens, King Abdullah et Djeddah, connaissent ainsi depuis 2024 une chute importante de leur trafic.Reconfiguration portuaireLe port King Abdullah, inauguré en 2014 pour capter le marché du transbordement international en mer Rouge (lorsqu'un navire transfère sa cargaison à un autre, plus petit), a enregistré une chute brutale de 82,7 % de son trafic...

