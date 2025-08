Aoun promet d'être « en première ligne » pour défendre les droits des militaires à la retraite

Le président Joseph Aoun a promis, vendredi, alors qu'il recevait une délégation de la « Ligue des vétérans des forces armées libanaises », menée par l'ancien général et député Chamel Roukoz, qu'il serait en « première ligne » pour défendre les revendications des anciens militaires.

Lors de la réunion à Baabda, M. Aoun a salué les « sacrifices » des retraités de l'armée et des organismes sécuritaires, qui vivent « loin de leurs familles pendant de longues périodes, dans l'inquiétude et la peur », et surtout au vu des «circonstances difficiles» au Liban ces dernières années, sur fond de crise qui a réduit les salaires des employés de la fonction publique et des militaires.

Dans ce contexte, le président a déclaré qu'il faut s'assurer qu'ils « vivent dans la dignité » et s'est engagé à « soutenir leurs revendications et être en première ligne pour que leurs droits soient respectés ». Il a souligné que des discussions sont en cours pour « augmenter la valeur de l’indemnité de fin de service des militaires retraités, en plus de garantir une couverture médicale équitable et des aides scolaires ».

De son côté, le général Roukoz a rappelé que Joseph Aoun a dirigé l'armée pendant ses « heures les plus sombres », qu'il s'agisse de la crise socio-économique ou de la guerre de l'automne dernier entre le Hezbollah et Israël, et a dit sa « confiance » dans le fait que le chef de l'État pourra mener des « actions concrètes » pour les retraités. Pour lui, une « vie digne, des soins médicaux adaptés, l’éducation des enfants des militaires, et la prise en charge des familles des martyrs et des blessés » ne devraient pas être un luxe mais des « droits légitimes ».

Le ministre des Finances, Yassine Jaber, a signé la semaine dernière un décret accordant une aide financière exceptionnelle pour le mois de juillet aux militaires en service actif, aux retraités ainsi qu’aux familles des soldats considérés comme « martyrs » ou morts au combat. En mai, le gouvernement a approuvé un plan d’ajustement des pensions du personnel militaire, en activité ou retraité. Cette annonce avait suspendu le mouvement du Rassemblement des militaires retraités au Liban, qui avait menacé de mener des actions de « désobéissance civile ». Une commission chargée d’étudier les solutions aux revendications légitimes des militaires retraités avait alors été créée, après plusieurs années de contestation dans les rangs de la troupe, dont les soldats et les retraités ont vu leurs revenus et pensions fortement dévalués à cause de la crise économique et financière depuis 2019.