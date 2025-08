Résultats du bac libanais : la ministre Karamé appelle à ne pas tirer en l'air

La ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Rima Karamé, a appelé vendredi les candidats et leurs familles à exprimer leur joie en s’abstenant de tirer des coups de feu, « afin que la joie ne se transforme pas en tristesse », dans un communiqué annonçant la publication des résultats des examens officiels du baccalauréat général dans ses quatre filières, ainsi que ceux des candidatures libres au brevet.

Dans son texte, Mme Karamé a demandé au ministre de l'Intérieur, Ahmad Hajjar, de « prendre les mesures légales nécessaires à l'encontre des contrevenants ». Les résultats devaient être publiés à partir de 15h, vendredi, sur le site officiel du ministère de l'Éducation www.mehe.gov.lb, sur les réseaux sociaux, ou par SMS aux numéros de téléphone des candidats.

Les épreuves du baccalauréat libanais se sont déroulées durant le mois de juillet dans un contexte particulièrement difficile, l’année ayant été marquée par un conflit de plus d’un an entre le Hezbollah et Israël depuis le 8 octobre 2023, faisant des milliers de victimes, par le déplacement de centaines de milliers d’habitants du Liban-Sud, de la banlieue sud de Beyrouth et de la Békaa, et par la destruction de nombre d’établissements scolaires et d'habitations dans ces régions. En dépit des réticences de la communauté chiite, particulièrement touchée par le conflit, la ministre Karamé a maintenu les épreuves du bac, annulant uniquement celles du brevet, à titre exceptionnel cette année.

Les tirs de « célébration » sont très fréquents au Liban, bien qu'ils soient illégaux et puissent faire l'objet de peines de prison pouvant aller de un à six ans de prison, voire jusqu'à 20 ans de travaux forcés et une amende s'ils font des victimes.