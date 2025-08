« Si c’était pour l’argent, je ne ferais pas ce métier » : l'armée libanaise continue de séduire, malgré tout

« C’est par amour du pays ! Si c’était pour l’argent, je ne ferais pas ce métier », lance Karim*, cadet de 21 ans, au sortir d'une cérémonie jeudi devant l’École militaire de Fayadiyé, à l’occasion des 80 ans de l'armée libanaise.L’armée, qui tente de se relever des six dernières années de crises, marquées par des baisses drastiques des salaires qui obligent beaucoup de militaires à cumuler les métiers, voire déserter la troupe, doit aujourd'hui faire face aux énormes défis sécuritaires au lendemain de la dernière guerre du Hezbollah contre Israël. « Déploiement au sud du Litani, aux frontières avec la Syrie et Israël, autour des camps palestiniens, et dans les missions de maintien de l’ordre, qui lui incombent depuis un décret présidentiel en 1991 », voilà les grands chantiers...

