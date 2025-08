Conférence sur la solution à deux États : le Liban évite de froisser le Hamas

Dans une initiative inédite, dix-sept pays, dont l'Arabie saoudite, le Qatar et l'Égypte, ont appelé mardi depuis New York le Hamas à remettre ses armes à l'Autorité palestinienne, lors d'une conférence à l'ONU visant à insuffler un peu de vie à la solution à deux États, israélien et palestinien. Si le Liban était présent lors de cette réunion, il semble avoir évité de se prononcer sur l'arsenal et l'avenir du Hamas, frère d'armes du Hezbollah. D’autant plus que le pays attend fébrilement la tenue du Conseil des ministres mardi prochain qui doit examiner le dossier des armes aux mains du parti chiite. Une séance très attendue et qui risque de provoquer de sérieux remous au sein du cabinet.Le Liban attaché à l’initiative de 2002Selon nos informations, le Liban n'a pas...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Ne perdez pas le fil, même en tongs ! Je me connecte