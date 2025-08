Les meurtres par Israël de Palestiniens en quête de nourriture sont des crimes de guerre, dénonce HRW

« Les meurtres par les forces israéliennes de Palestiniens en quête de nourriture sont des crimes de guerre », accuse un rapport de l'organisation Human Rights Watch (HRW). « La situation humanitaire désastreuse (à Gaza) est la conséquence directe de l'utilisation par Israël de la famine comme arme de guerre – un crime de guerre – ainsi que de son blocage intentionnel et continuel de l’aide humanitaire et des services de base », ajoute l'organisation de défense des droits de l'homme.Les forces israéliennes ont mis en place à Gaza un système de distribution d'aide « défaillant et militarisé », qui a transformé cette opération humanitaire en « véritables bains de sang » et en un « piège mortel », dénonce ce nouveau rapport publié vendredi. Focus Le largage d’aide, une fausse...

