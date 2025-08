Téhéran qualifie de « sans fondement » les accusations occidentales de tentatives « d'assassinats » à l'étranger

L'Iran a rejeté les accusations de tentatives « d'assassinats et d'enlèvements » à l'étranger portées par les États-Unis et plus d'une douzaine d'alliés occidentaux, estimant que celles-ci étaient « sans fondement ».

Dans un communiqué, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a ajouté que ces accusations étaient une « tentative visant à détourner l'attention du public de la question la plus urgente du moment, à savoir le génocide en Palestine occupée », a-t-il dit en référence à la guerre dans la bande de Gaza.