Le (dernier ?) conseil de Aoun au Hezbollah et sa base : faites le pari de l'État

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Dans un discours phare tenu à l'occasion de la fête de l'Armée, le président Joseph Aoun a appelé jeudi à ce que la troupe et les forces de sécurité soient les seules à détenir le monopole des armes « sur tout le territoire libanais », et ce « dès aujourd'hui ». Ce fort discours, qui rappelle dans ses grandes lignes les propos marquants du président lors de son investiture, a été l'occasion pour lui d'envoyer plusieurs messages, notamment au Hezbollah. Il a appelé ce parti-milice, ainsi que sa base, à « faire le pari de l’État libanais ». Il a également exhorté les détracteurs de la formation chiite à éviter « la provocation et la surenchère ». Le tout, en veillant à s'imposer comme l'homme fort de la période en cours.C'est donc une main tendue à la communauté chiite, à quelques jours d'un Conseil des ministres consacré à la question du...

Dans un discours phare tenu à l'occasion de la fête de l'Armée, le président Joseph Aoun a appelé jeudi à ce que la troupe et les forces de sécurité soient les seules à détenir le monopole des armes « sur tout le territoire libanais », et ce « dès aujourd'hui ». Ce fort discours, qui rappelle dans ses grandes lignes les propos marquants du président lors de son investiture, a été l'occasion pour lui d'envoyer plusieurs messages, notamment au Hezbollah. Il a appelé ce parti-milice, ainsi que sa base, à « faire le pari de l’État libanais ». Il a également exhorté les détracteurs de la formation chiite à éviter « la provocation et la surenchère ». Le tout, en veillant à s'imposer comme l'homme fort de la période en cours.C'est donc une main tendue à la communauté chiite, à quelques jours d'un Conseil...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte