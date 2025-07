Avant toute reprise des pourparlers, Washington doit accepter de verser des compensations à l'Iran, réclame Téhéran

Les États-Unis devraient accepter d'indemniser l'Iran pour les pertes subies lors de la guerre du mois dernier, avant toute reprise des négociations sur le nucléaire, a affirmé au Financial Times le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, alors que Téhéran adopte une position plus ferme et pose de nouvelles conditions à la reprise des pourparlers avec l'administration Trump. « Ils doivent expliquer pourquoi ils nous ont attaqués en pleines négociations, et ils doivent garantir qu’ils ne répéteront pas cela (lors de potentielles futures discussions) », a souligné M. Araghchi lors d’un entretien à Téhéran avec le FT. « Ils doivent en outre compenser (l’Iran pour) les dommages qu’ils ont causés. » Selon l'article, Abbas Araghchi et l’envoyé spécial américain Steve Witkoff ont échangé des messages pendant et après la guerre, le responsable iranien insistant auprès de son homologue américain sur la nécessité d’une « solution gagnant-gagnant » pour mettre fin à l’impasse persistante concernant le programme nucléaire iranien. Le principal négociateur iranien sur le nucléaire a affirmé au quotidien américain qu’après la proposition faite par M. Witkoff de reprendre les pourparlers, l’Iran avait besoin de « mesures concrètes de confiance » de la part des États-Unis. Selon le FT, ces mesures devraient inclure une compensation financière, dont les détails n'ont pas été précisés, ainsi que des garanties qu’une attaque contre l’Iran ne se reproduirait pas pendant les négociations. Les États-Unis ont lancé le mois dernier des frappes contre des installations nucléaires iraniennes que Washington considère comme faisant partie d’un programme destiné à développer des armes nucléaires. Téhéran affirme que son programme nucléaire est strictement civil. La Maison-Blanche et le département d’État américain n’ont pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters sur ces propos du chef de la diplomatie iranienne. Cette dépêche est une traduction, réalisée par L'Orient-Le Jour, d'un article publié en anglais par l'agence Reuters. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

