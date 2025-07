Le Hezbollah prépare-t-il des centres d'accueil en prévention d'une nouvelle guerre ?

Alors que le gouvernement de Nawaf Salam se prépare à aborder le dossier épineux du désarmement du Hezbollah mardi prochain, des informations sur des préparatifs par le parti de Dieu pour mettre en place des centres d'accueil notamment dans des villages chiites au Liban-Nord circulent ces derniers jours dans divers médias. Des préparatifs qui auraient été lancés en prévision d'une nouvelle guerre contre Israël qui provoquerait une vague supplémentaire de déplacés. Un député du Akkar, Walid Baarini, est même allé jusqu'à appeler les habitants à faire des provisions. Le Hezbollah, lui, dément tout préparatif.

Le risque d'une intensification des frappes israéliennes dans plusieurs régions du pays se fait de plus en plus sentir dans certains médias et milieux politiques, à l'heure où le parti chiite continue de refuser de remettre son arsenal, malgré les pressions sur les scènes locale et internationale, après avoir subi de lourdes pertes suite au dernier conflit contre Israël.

Outre l'envoi de matelas, de couvertures et de médicaments vers des localités chiites du nord du pays, le Hezbollah aurait même emménagé des entrepôts à Minié et Batroun, dans le Akkar et à Jbeil pour y entreposer des aides aux déplacés, à en croire les informations du quotidien libanais Nida' al-Watan. Il aurait également créé « un centre d'opérations secret » formé de responsables du parti et de religieux qui auraient tenu deux réunions pour évoquer la réponse à un déplacement potentiel, toujours selon le journal. « Wa Taawanou », une « association caritative » connue pour sa proximité avec le Hezbollah, serait également impliquée dans ces préparatifs. Citant la chaîne saoudienne al-Hadath, le site Janoubia, critique du Hezbollah, rapporte pour sa part que la formation de Naïm Kassem aurait même distribué « du matériel logistique et technique » dans les villages chiites du Sud et qu'elle aurait demandé aux municipalités de la région d'accueillir de futurs déplacés dans les mosquées et les halls municipaux.

« 400 matelas et couvertures de la part de l'association « Wa Taawanou »

Contacté par notre publication, un moukhtar du village chiite de Habchit, dans le Akkar, Mohammad Fayad Saadeddine, admet que la localité a bien reçu « la semaine dernière 400 matelas et couvertures de la part de l'association 'Wa Taawanou' ». Mais il assure que « ces aides ne sont pas destinées à de nouveaux centres d'accueil, mais à d'anciens déplacés qui avaient trouvé refuge à Habchit durant la guerre et qui pourraient y retourner à l'approche de l'hiver si leurs habitations ne sont pas rénovées à temps ». Latif Obeid, responsable du bureau du mouvement Amal de la localité chiite de Karha, également au Akkar, dément, lui, avoir entendu parler de préparatifs de la part du Hezbollah. « Nous n'avons pas été notifiés de ce genre d'actions pour l'heure », a-t-il assuré.

Interrogée sur la question, une porte-parole du Hezbollah qualifie ces informations de « ridicules ». Elle assure qu'il s'agit « de fausses informations colportées par des médias qui n'ont aucune crédibilité ». Nous n'avons pas réussi à joindre par ailleurs le directeur de « Wa Taawanou ». Contactée, l'armée libanaise explique ne pas disposer d'informations à ce sujet. Les municipalités de Batroun et de Jbeil n'étaient, elles, pas disponibles pour commenter cette question.

Au Liban-Sud, que des dizaines de milliers d'habitants ont fui lors du dernier conflit, un élu municipal du caza de Tyr, qui a requis l'anonymat, dément à notre correspondant au Liban-Sud, Mountasser Abdallah, toute information sur des préparatifs en prévision d'une reprise de la guerre. Même son de cloche du côté de Kheireddine Sakka, vice-président de la municipalité de Sultaniyé, dans le caza de Bint Jbeil, qui dit ne pas avoir été informé de telles mesures.

« Préparez des provisions »

Même s'il ne cache pas son inquiétude dans ses messages sur les réseaux sociaux, le député Baarini, opposant au Hezbollah, assure à L'OLJ ne pas être au courant de préparatifs du parti chiite dans sa région. Mais il assure avoir eu vent de « mises en garde parvenues de l'étranger face à une situation difficile qui pourrait porter préjudice à tous les Libanais ». Il a par ailleurs appelé la population à « préparer des provisions », au cas où la guerre avec Israël devrait reprendre. « Préparez-vous au pire. Toutes les informations montrent qu'il y a un groupe qui se dirige vers le suicide et qui veut entraîner le pays avec lui. Voilà pourquoi je demande aux habitants du Akkar et aux Libanais de préparer des provisions parce que le pire est à venir », a-t-il écrit sur X, jeudi.

Des propos qui font écho aux mises en garde du chef des Forces libanaises, Samir Geagea, qui avait estimé mardi que le Liban est face à deux options : soit prendre une décision gouvernementale de retirer les armes du Hezbollah et dissoudre les organisations armées dans le pays, soit devoir faire face à « un sale été ». Le parti Kataëb a tenu mardi un discours similaire, prévenant qu'il tiendrait pour responsable le mouvement chiite de toute éventuelle dégradation de la situation sécuritaire ou politique. Des déclarations dénoncées par le chef du Parlement, Nabih Berry, qui a critiqué les mises en garde contre « une guerre israélienne élargie » au Liban.

L'État hébreu, lui, semble plus que jamais décidé à en découdre avec le Hezbollah. À l’occasion du premier anniversaire de l’assassinat du haut commandant militaire du Hezbollah Fouad Chokr, le porte-parole arabophone de l’armée israélienne, Avichay Adraee, est revenu mercredi sur cette opération, affirmant que « ceux qui menacent la sécurité des citoyens israéliens ne trouveront aucun refuge au Moyen-Orient ».