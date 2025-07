« Il est absurde de penser que le Hamas disparaîtra de la bande de Gaza »

Après 21 mois de guerre et plus de 60 000 morts à Gaza, l’armée israélienne continue d’afficher comme objectif l’anéantissement du Hamas. Si l’opération israélienne Chariots de Gédéon a permis à l’État hébreu de contrôler plus de 75 % de l’enclave palestinienne et de pourchasser son ennemi jusqu’aux quatre coins du réduit, le groupe, pourtant largement affaibli, ne cède ni sur le terrain militaire ni dans l’arène diplomatique. Le dernier cycle de négociations indirectes qui s’est tenu à Doha la semaine dernière s’est une fois de plus soldé par un échec, Washington rappelant son équipe de négociations face à un Hamas accusé de faire preuve d’un « manque de volonté ». Jehad Harb, directeur du centre de recherches et de sondages d’opinion Thabat basé à Ramallah, fait le point sur...

