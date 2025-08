La citoyenneté koweïtienne, au cœur d'un durcissement de la vie politique

La nouvelle est passée inaperçue dans l’agitation régionale. Le 15 avril 2025, le Koweït a discrètement amendé sa loi sur l’obtention de la citoyenneté. Une réforme qui durcit les conditions de naturalisation et qui s’inscrit dans une politique plus large initiée par le pouvoir début 2024. Depuis le début de l’année dernière, plus de 46 000 personnes ont été déchues de leur nationalité koweïtienne, soit près de 3 % des citoyens de l’émirat, qui compte environ 1,5 million de citoyens pour 4,9 millions d’habitants. La semaine du 14 juillet seulement, plus de 700 personnes se sont vues privées de leur identité koweïtienne. Les autorités koweïtiennes affirment vouloir ainsi assainir les registres de l’état civil en retirant la citoyenneté à ceux qui l’auraient obtenue de manière frauduleuse ou qui...

