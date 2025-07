Les travaux de réhabilitation du pont de Fidar achevés, annonce le ministère des Travaux publics

Le ministère des Travaux publics et des Transports a annoncé mercredi, dans un communiqué, « l’achèvement des travaux de maintenance et de réhabilitation du joint de dilatation du pont de Fidar (Jbeil) ». Cette déclaration intervient dans le cadre du «plan national de réhabilitation et d’entretien des routes et ponts au Liban», lancé en mai dernier par le ministère.Les travaux, qui ont été « effectués de nuit afin de réduire l’impact sur la circulation », ont été achevés plus tôt que prévu, précise le ministère, appelant à « davantage de coopération pour les prochains travaux qui débuteront sur le pont de Ghazir », selon le calendrier établi. Pour mémoire Rassamny lance un « plan national » pour réhabiliter routes et ponts à travers le Liban Le ministère a également...

