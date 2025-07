L'uléma chiite Ali Fadlallah appelle à « renforcer l’unité intérieure palestinienne »

L'uléma chiite Ali Fadlallah a souligné mercredi, lors d'une réunion avec une délégation du Hamas présidée par son représentant au Liban, Ahmad Abdel Hadi, la nécessité de « renforcer l’unité intérieure palestinienne ». L'uléma a salué « la fermeté, la ténacité et la volonté inébranlable du peuple palestinien face aux massacres, à la guerre d’extermination, à la politique de famine, de déplacement et de blocus pratiquée contre Gaza », selon des propos rapportés par des médias locaux. Il a aussi insisté sur « la nécessité de renforcer l’unité intérieure palestinienne ». De son côté, M. Abdel Hadi a déclaré qu' « il existe un plan visant à liquider la cause palestinienne à travers la politique de blocus, de famine et d’extermination pratiquée contre Gaza ». Ces propos interviennent alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit à Gaza, faisant plus de 60 000 morts, selon un dernier bilan de source palestinienne. Le Hezbollah avait ouvert en 2023 un front de soutien au Hamas, qui a provoqué une guerre dévastatrice. Malgré le cessez-le-feu conclu en novembre 2024 entre Israël et le parti chiite pro-iranien, l'armée israélienne continue de bombarder presque chaque jour le Liban-Sud, et de manière épisodique la Békaa, affirmant éliminer des membres du Hezbollah. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

