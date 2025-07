La Turquie commencera à exporter du gaz naturel d'Azerbaïdjan vers la Syrie à partir de samedi, a affirmé mercredi le ministre turc de l'Énergie. « Nous allons commencer à exporter du gaz naturel d'Azerbaïdjan vers Alep via Kilis », une province située au sud-est de la Turquie, près de la frontière syrienne, a déclaré le ministre de l'Energie Alparslan Bayraktar. Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar el-Assad en décembre, cherche à reconstruire le pays ravagé par près de 14 années de guerre civile. Le conflit a gravement endommagé les infrastructures électriques syriennes, entraînant des coupures pouvant durer plus de 20 heures par jour. Les deux pays avaient déjà annoncé, plus tôt en mai, être parvenus à un accord portant sur l'acheminement de gaz naturel turc vers la Syrie via un gazoduc frontalier reliant Kilis, en Turquie, à Alep, avec une capacité d'approvisionnement de six millions de mètres cubes par jour. L'Azerbaïdjan, riche en gaz, est un allié historique de la Turquie, qui entretient des liens étroits avec le gouvernement syrien de transition. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



