Israël réfléchirait à des « alternatives » à son opération à Gaza, dont une « option extrême »

L'Autorité de radiodiffusion israélienne a rapporté mercredi que les organisations sécuritaires israéliennes examineraient plusieurs « alternatives » à l'opération « Chariots de Gédéon » de l'armée israélienne à Gaza, qui selon eux a échoué notamment en ce qui concerne la libération des otages toujours dans l'enclave.

Ces alternatives comprendraient une « option extrême » avec notamment l'annexion de territoires, un blocus total sur les zones habitées de Gaza, et l'interdiction de toute aide alimentaire. Ces plans restent toutefois « théoriques », selon une source citée par la radio, dans l'attente d'avancées dans les négociations avec le Hamas. La veille, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, avait attribué au Hamas la responsabilité du blocage d’un accord sur l’échange d’otages et le cessez-le-feu dans la bande de Gaza occupée. Après avoir retiré leurs négociateurs des pourparlers au Qatar la semaine dernière, les dirigeants israéliens et américains avaient promis d’explorer de nouvelles pistes « pour ramener les otages et mettre fin au règne terroriste du Hamas ».

Une source de l’armée israélienne citée par le Times of Israel mardi a confirmé au quotidien israélien que « l’annexion de certaines parties de l’enclave » faisait partie des options discutées face à l’impasse des négociations. Selon cette même source, le Premier ministre israélien « tiendra d’autres consultations sur Gaza dans les deux prochains jours ». De même, une source de l’armée israélienne citée par le Jerusalem Post a confirmé que « la question (de l’annexion partielle) a été soulevée de manière sérieuse et a fait l’objet d’un débat », lors d’une réunion de cabinet en début de semaine.

L'offensive militaire israélienne sur la bande de Gaza a tué au moins 60 000 Palestiniens depuis le 7 octobre 2023, a déclaré le ministère de la Santé de l'enclave repris par Reuters, évoquant le conflit qui a dévasté le territoire côtier et déclenché une crise humanitaire. Selon les autorités sanitaires de l'enclave, la plupart des Palestiniens tués sont des civils. Le nombre de blessés s'élève à 145 870, tandis que des milliers de personnes sont toujours portées disparues sous les décombres des bâtiments et des zones détruits, a ajouté le ministère.