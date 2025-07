Trump affirme avoir rompu avec Epstein au sujet des employés de son spa de Mar-a-Lago

Le président américain Donald Trump a fourni mardi une nouvelle version de sa rupture avec Jeffrey Epstein, affirmant que le litige portait sur des employés de son spa de Mar-a-Lago, dont Virginia Giuffre, la jeune femme au coeur du scandale impliquant le prince Andrew.

La Maison Blanche assurait jusqu'à présent que Donald Trump avait chassé l'homme d'affaires de son club de Mar-a-Lago en Floride (sud-est) il y a une vingtaine d'années, après en avoir été très proche, pour s'être « comporté comme un tordu ». Les médias américains évoquaient pour leur part une rivalité sur l'acquisition d'une propriété immobilière en Floride.

Mais, parlant à des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait d'Ecosse mardi, Donald Trump a développé une version sensiblement différente de cette rupture, déjà exposée lundi lors d'une rencontre avec le Premier ministre britannique Keir Starmer.

« Il a engagé des gens qui travaillaient pour moi et je lui ai dit +ne fais plus ça+ et il l'a refait, alors je lui ai dit +ne remets plus les pieds ici+ », a-t-il déclaré mardi, précisant qu'il s'agissait d'employés du spa.

Interrogé pour savoir si ces employés étaient de jeunes femmes, Donals Trump l'a implicitement confirmé.

L'une d'entre elles était Virginia Giuffre, l'une des principales victimes du trafic sexuel de mineures dont était accusé Jeffrey Epstein, a-t-il reconnu en réponse à une question.

« Je pense qu'elle travaillait au spa. Je pense qu'elle faisait partie de ces personnes. Oui, il l'a prise », a dit Donald Trump.

Virginia Giuffre, qui s'est suicidée en avril à l'âge de 41 ans, avait accusé le prince Andrew, frère cadet de l'actuel roi d'Angleterre, Charles III, de l'avoir agressée sexuellement alors qu'elle était mineure. Après avoir démenti, le prince avait conclu un accord à l'amiable avec elle en 2022.

La mort de Jeffrey Epstein, retrouvé pendu dans sa cellule à New York le 10 août 2019 avant son jugement pour crimes sexuels, a alimenté d'innombrables théories du complot selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

Donald Trump, qui pendant des mois a promis à sa base des révélations fracassantes sur ce dossier, subit un retour de flamme, y compris dans son propre camp, depuis que son gouvernement a annoncé début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires.

Le ministère de la Justice et le FBI, la police fédérale, ont conclu qu'il n'existait aucune preuve de l'existence d'une liste secrète de « clients » de Jeffrey Epstein et confirmé son suicide.