Un jeune tué au Hermel après avoir ignoré une mise en garde de l’armée

La réussite d’une jeune bachelière au bac technique dans le Hermel (Békaa nord) a indirectement causé la mort de son frère. Après avoir appris mardi la réussite de sa sœur au bac technique, un jeune de la famille Kanaan est aussitôt sorti empruntant la voiture de son père, et s'est dirigé vers le côté syrien de la frontière son arme à la main, rapporte notre correspondante Sarah Abdallah qui se base sur des sources de sécurité.

Dans cette région « sensible » de Matraba-el-Qasr, où l’armée a des ordres stricts de maintien de la sécurité, une patrouille militaire de passage dans le secteur, a demandé au jeune homme de s’arrêter. Devant son refus d’obtempérer et d’arrêter son véhicule, la patrouille a fait feu pour obliger le conducteur à en descendre, mais celui-ci a été touché mortellement, toujours selon notre correspondante.

L’armée a publié un communiqué au sujet de l’incident, précisant qu’en date du 25 juillet 2025, « et alors qu’une voiture ayant à son bord un citoyen libanais et un ressortissant syrien passait près d’un poste d’observation frontalier de l’armée dans le village de Matraba-el-Qasr, les deux hommes sont descendus du véhicule et ont tiré des coups de feu en direction du village, sans répondre aux sommations des militaires en poste ». Toujours selon le communiqué, les deux hommes « ont voulu quitter les lieux en menaçant de heurter les soldats qui se sont retrouvés obligés de riposter, tuant le Libanais et blessant le Syrien ».

L’armée précise qu’ « une enquête a été ouverte sous la supervision de la justice en vue d’élucider toutes les circonstances de l’incident ».

Cette région à la frontière syrienne connaît depuis plusieurs mois des accrochages entre différents clans libanais et syriens. Pas plus tard que le 13 juillet, un conflit avait éclaté entre des individus du clan Zeaïter et d’autres du clan Akidi dans la localité d’al-Qasr. Des affrontements liés à des opérations de contrebande avaient opposé en février et mars derniers les forces de sécurité syriennes à des éléments libanais de clans chiites vivant à proximité de la frontière. L’armée est déployée en force dans la région pour empêcher de tels incidents.