Soueida, province sous-développée à la marge de Damas

L'aide y arrive peu à peu après les affrontements meurtriers de ces dernières semaines. L'ONU avait averti lundi que « la situation humanitaire » dans la province de Soueida restait « critique en raison de l'instabilité persistante et d'hostilités sporadiques », après des violences qui ont fait plus de 800 morts et près de 176 000 déplacés. Cette région du sud de la Syrie, longtemps marginalisée, était menacée d'isolement suite à des appels au boycott et au blocage de routes durant la séquence débutée le 13 juillet et conclue quelques jours plus tard par un fragile cessez-le-feu. Cette séquence a vu les troupes syriennes entrer dans la zone dans le but affiché de rétablir l'ordre, alors que les combats faisaient rage entre tribus sunnites et factions druzes. Si la province ne semble plus en danger vital, il en faudra plus...

