Le Libanais Karim Atiyeh, dernier entrant sur la liste des milliardaires américains d’origine arabe

À tout juste 35 ans, le Libanais Karim Atiyeh, cofondateur de la société Ramp, devient le sixième milliardaire arabe ayant fait fortune aux États-Unis, avec une richesse estimée aujourd’hui à 1,3 milliard de dollars selon le dernier classement du magazine Forbes. Il est par ailleurs le plus jeune milliardaire sur cette liste. Il y rejoint le Jordanien Ramzi Musallam (fortune estimée à 9,2 milliards de dollars), l’Égyptien Haim Saban (3,1 milliards), le Marocain Marc Lasry (1,9 milliard), le Libanais Noubar Afeyan (1,2 milliard) et l’Irakien David Hindawi (1 milliard).

Par cette même occasion, Karim Atiyeh intègre le classement des 125 immigrants milliardaires ayant fait fortune aux États-Unis, également compilé par Forbes, s’y plaçant 107e. Sans surprise, c’est Elon Musk, cofondateur et PDG de la société astronautique SpaceX et directeur général de la société automobile Tesla, qui occupe la tête de ce classement, avec une fortune estimée à 393,1 milliards de dollars. Le reste du podium est complété par Sergey Brin, cofondateur de Google (139,7 milliards), et Jensen Huang, cofondateur et PDG de la société Nvidia, spécialisée dans la conception et la fabrication de processeurs graphiques (GPU) et de systèmes sur une puce (137,9 milliards).

De Jamhour à New York, en passant par Harvard

Né et élevé au Liban, Karim Atiyeh a fait ses études en génie électrique et informatique à la prestigieuse université de Harvard aux États-Unis, après avoir obtenu son diplôme au Collège Notre-Dame de Jamhour.

Après un passage de deux ans par le cabinet de conseil Oliver Wyman à New York, il cofonde en 2014 avec son camarade de classe à Harvard, Eric Glyman, et son ami, Gene Lee, la plateforme Paribus, qui offre des remboursements automatiques aux acheteurs en ligne lorsque les prix baissent. Celle-ci sera rachetée en 2016 par la banque américaine Capital One.

En 2019, ce même trio lance Ramp, une plateforme spécialisée dans l’automatisation du processus de gestion des dépenses des entreprises leur permettant de réduire les coûts, désormais valorisée à 16 milliards de dollars et dans laquelle chaque cofondateur détient encore près de 10 % des parts, selon Forbes. Concrètement, Ramp propose des outils alimentés par l’intelligence artificielle pour automatiser la gestion des dépenses, le paiement des factures, les achats, les voyages d’affaires et la trésorerie.

Basée à New York, la société annonçait en début d’année avoir réalisé plus de 700 millions de dollars de chiffres d’affaires l’année passée, après avoir réussi à lever 150 millions de dollars en avril 2024.