Inauguration d’un monument commémoratif à l’effigie de l’ancien chef militaire du Hezbollah Fouad Chokor

La municipalité de Haret Hreik a organisé mardi, à l’occasion du premier anniversaire de la mort de l’ancien chef militaire du Hezbollah Fouad Chokor, une cérémonie d’inauguration d’un monument commémoratif à l’effigie de ce dernier. Fouad Chokor, désigné par l’armée israélienne comme étant « le plus haut gradé militaire » du Hezbollah et « le bras droit de Hassan Nasrallah », a été tué dans une frappe israélienne sur un immeuble de la banlieue-sud de Beyrouth en juillet 2024. Le monument sera érigé à l’endroit de la frappe, selon les informations rapportées par l’Agence nationale d'information (ANI, officielle).

La cérémonie a eu lieu en présence des députés du parti chiite, Ali Ammar, Amine Chirri, Ibrahim Moussaoui, du vice-président du conseil politique du Hezbollah, l’ex-ministre Mahmoud Comati, du président de l’Union des municipalités de la banlieue-sud de Beyrouth, l’ingénieur Mohammad Daghmach, de religieux, des présidents et membres des conseils municipaux, ainsi que de la famille de Fouad Chokor.

S’exprimant à cette occasion, Mahmoud Comati a salué « la dignité et l’honneur des dirigeants et résistants du Hezbollah », avertissant que « le véritable péril aujourd’hui, c’est l’existence même du Liban en tant que nation ». Et d’affirmer : « Nous n'avons d'autre choix que d'être unis et de rassembler toutes nos forces et capacités pour protéger notre pays aux côtés de l'armée libanaise. » Pour conclure, il a affirmé que « personne ne pourra mettre fin à la résistance ».

De son côté, le vice-président de la municipalité de Haret Hreik, Sadek Slim, a qualifié le monument commémoratif de « modeste signe de fidélité pour un homme exceptionnel », qui représente « tous les martyrs tombés dans cette bataille sacrée pour défendre la terre et l’honneur ».

Le Hezbollah avait lancé sa première attaque contre Israël depuis le Liban le 8 octobre 2023, au lendemain de l’opération Déluge d’al-Aqsa, affirmant ouvrir un « front de soutien » avec le Hamas. Le conflit entre le Liban et l’État hébreu s’est ensuite transformé en guerre ouverte entre septembre et novembre 2024, pendant laquelle le chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et la quasi totalité du commandement militaire du parti chiite ont été tués. Après avoir subi de lourdes pertes, la formation pro-iranienne a accepté un cessez-le-feu le 27 novembre 2024.