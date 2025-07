Du jamais vu en « un siècle » : le nettoyage débute à Pékin frappé par les crues

Sous un soleil de plomb, dans les rues inondées, des villageois chinois tentent mardi de récupérer leurs affaires emportées par des pluies torentielles, qui ont fait plusieurs dizaines de morts à Pékin et ses environs. Des zones du nord du pays ont été touchées par de très fortes précipitations, qui ont causé la mort de plus de 30 personnes et contraint les autorités à évacuer des dizaines de milliers d'habitants.

En grande banlieue de Pékin, où 80.000 personnes ont été évacuées et une centaine de villages privés d'électricité, le district montagneux de Miyun est l'un des plus gravement touchés.

Dans le bourg de Taishitun, à environ 100 kilomètres au nord-est du centre de Pékin, des habitants exténués tentent désespérément de retrouver ce qu'ils peuvent parmi les débris qui jonchent les rues inondées. « C'est le genre de crue qui n'arrive qu'une fois en un siècle », affirme à l'AFP M. Pang, un habitant de 52 ans. De la main, il montre un réfrigérateur couché sur le flanc, emporté par les eaux sur 500 mètres depuis sa maison située en amont, lors de la montée soudaine des eaux lundi. « Les années précédentes, ce n'était pas aussi grave », souffle-t-il.

Frigo dans l'eau

Non loin, un camion-grue s'attelle à soulever un véhicule SUV hors d'une zone inondée pour le placer sur une dépanneuse. Son propriétaire, impuissant, regarde la scène en secouant la tête. Ailleurs dans le village, des voitures devenues épaves s'amoncellent en piles parfois hautes de plusieurs mètres.

Dans un immeuble, un bureau est méconnaissable, avec les tables, les claviers d'ordinateurs et les sols recouverts d'une couche de boue brunâtre. Mme Zhao, une habitante de 52 ans, raconte à l'AFP que sa maison a été inondée dès l'aube lundi. « C'était le chaos, il y avait ça de boue », dit-elle en mimant avec sa main l'épaisseur. « Ma mère et moi, on a essayé de déblayer, mais on n'y est pas arrivé (...) On ne savait pas quoi faire, alors on a juste pris quelques vêtements et on est monté se réfugier en hauteur », explique-t-elle. A leur retour, le réfrigérateur et la machine à laver baignaient dans l'eau.

Pluies jusqu'à mercredi

Face à la gravité de la situation, le président chinois Xi Jinping a ordonné aux autorités d'envisager toutes les hypothèses, même les pires, ainsi que de faire évacuer sans délai les habitants des zones à risque. Les précipitations pourraient à certains endroits se poursuivre jusqu'à mercredi, selon les services météorologiques.

A Xinanzhuang, un village visité par les journalistes de l'AFP mardi, une eau boueuse continuait d'inonder des habitations, des voitures et une route menant à l'autoroute. Un sexagénaire a confié n'avoir jamais vu les flots monter si haut.