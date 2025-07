Gaza: l'Iran dément toute ingérence dans les négociations entre le Hamas et Israël

L'Iran a démenti mardi les propos du président américain Donald Trump qui l'accuse d'interférer dans les négociations entre Israël et le Hamas pour un cessez-le-feu à Gaza. Donald Trump a affirmé lundi que l'Iran « s'était immiscé » dans les récentes négociations entre Israël et le Hamas et que Téhéran envoyait de « très mauvais signaux ». Le mouvement palestinien Hamas fait partie de « l'axe de la résistance » initié par l'Iran, une alliance informelle de groupes armés hostiles à Israël, dont font aussi partie le Hezbollah au Liban et les rebelles Houthis au Yémen. « Je pense que [les Iraniens] se sont impliqués dans ces négociations en donnant des ordres et des signaux au Hamas et ce n'est pas bon », a assuré Donald Trump lors d'un déplacement en Ecosse. Israël est engagé dans une guerre contre le Hamas dans la bande de Gaza depuis plus de 21 mois, après une attaque sans précédent de ce dernier en Israël le 7 octobre 2023. Les négociations indirectes entre Israël et le Hamas en vue d'un cessez-le-feu sont dans l'impasse. Le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï a qualifié mardi les allégations du président Trump de « totalement infondées ». Le Hamas « défend les intérêts du peuple opprimé de Gaza de la manière la plus appropriée et n'a pas besoin de l'intervention de tiers à cet égard », a écrit dans un communiqué M. Baghaï, fustigeant l'envoi par les Etats-Unis « d'armes mortelles au régime d'occupation ». Depuis la Révolution islamique de 1979, l'Iran ne reconnaît pas l'Etat d'Israël, allié des Etats-Unis, et fait du soutien à la cause palestinienne l'un des piliers de sa politique étrangère.

