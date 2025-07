Un tireur tue au moins quatre personnes à New York avant d'être retrouvé mort

Un homme armé a semé la terreur lundi soir dans un gratte-ciel du centre de New York, tuant au moins quatre personnes dont un policier avant de vraisemblablement se donner la mort, a indiqué le maire de la ville. « Nous avons perdu quatre âmes dans un nouvel acte de violence insensée », a regretté Eric Adams lors d'une conférence de presse tard dans la soirée, ne comptant pas le tireur qui a apparemment retourné son arme contre lui.

Trois hommes dont un policier, ainsi qu'une femme, ont été tués, tandis qu'un autre individu se trouve dans un état critique, ont précisé des responsables, sans évoquer un possible mobile à ce stade. Les secours ont été appelés lundi vers 18H00 (22H00 GMT) dans le quartier d'affaires de Midtown Manhattan.

Les caméras de surveillance ont filmé un homme descendant d'une voiture noire, armé d'un fusil d'assaut M-4. Il est ensuite entré dans le bâtiment et a immédiatement tiré sur le policier avant d' »arroser le hall » de balles, a relaté la cheffe de la police new-yorkaise, Jessica Tisch.

L'assaillant avait visiblement décidé de prendre pour cible le 345, Park Avenue, grand immeuble de bureaux qui abrite des locaux de la Ligue professionnelle de football américain (NFL), du géant de la finance Blackstone et du cabinet de conseil et d'audit KPMG, selon Mme Tisch. Elle a dit penser que le suspect, originaire de Las Vegas et qui présentait des antécédents de problèmes psychiatriques, avait agi seul.

Plusieurs médias, dont CNN et le New York Post, montrent une photographie d'un homme moustachu marchant seul dans la rue avec un long fusil dans la main droite, vêtu de lunettes de soleil et d'une veste sombre. Rapidement, des centaines de policiers, certains portant gilets pare-balles et armes lourdes, et de très nombreuses ambulances, sont arrivés sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

« D'un étage à l'autre »

« J'étais dans le bâtiment, il allait d'un étage à l'autre », a confié à l'AFP, près de là, une témoin qui a refusé de donner son nom. Selon le New York Times, le tireur est mort au 33e étage.

Shad Sakib travaillait dans un bâtiment à proximité quand il lui a été ordonné de se confiner à l'intérieur. « Tout le monde se demandait ce qu'il se passait, jusqu'à ce que quelqu'un dise que c'est en ligne, que quelqu'un est rentré avec une mitraillette », a-t-il dit à l'AFP. « Il est rentré dans le bâtiment juste à côté. On a vu une photo de lui marchant là même où je passe pour aller chercher à déjeuner », a ajouté ce témoin.

Des hélicoptères survolaient ce quartier d'hôtels luxueux et de sièges de grandes entreprises situé à quelques encablures de Central Park. Le candidat de gauche à la mairie de New York, Zohran Mamdani, s'est dit « déchiré » par la nouvelle.

Un assassinat en décembre

Avec plus d'armes à feu en circulation que d'habitants, les Etats-Unis affichent le taux de mortalité par arme à feu le plus élevé de tous les pays développés. Les fusillades sont un fléau récurrent que les gouvernements successifs n'ont jusqu'à présent pas réussi à endiguer, de nombreux Américains restant très attachés à leurs armes.

En 2024, plus de 16.000 personnes, sans compter les suicides, ont été tuées par arme à feu, selon l'ONG Gun Violence Archive. En décembre dernier, Brian Thompson, le patron du plus gros assureur santé du pays, UnitedHealthcare, a été assassiné en pleine rue dans ce même quartier de Midtown Manhattan.

Luigi Mangione, un jeune ingénieur informatique, a été arrêté et inculpé dans cette affaire. En avril, il a plaidé non coupable d'homicide devant un tribunal fédéral de Manhattan.