Cisjordanie : le militant palestinien Awdah Hathaleen qui avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », abattu par des colons

L'Autorité palestinienne a annoncé lundi que le militant anti-occupation israélienne de Cisjordanie, Awdah Hathaleen, avait été abattu par des colons, la police israélienne évoquant de son côté une enquête en cours, sans confirmer un meurtre. « Le ministère de l'Education (...) et la communauté enseignante pleurent le martyr d'Awdah Muhammad Hathaleen », a déclaré le ministère sur les réseaux sociaux. « L'enseignant (...) a été abattu par des colons le lundi 28 juillet 2025 lors de leur attaque contre le village d'Umm al-Khair » près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, ajoute-t-il. Awdah Hathaleen avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », consacré à la lutte des Palestiniens dans cette région, a commenté le coréalisateur, Yuval Abraham. La police israélienne avait plus tôt fait état d'une enquête en cours suite à un « incident survenu près de la localité de Carmel », une colonie voisine d'Umm al-Khair. « Un citoyen israélien a été interpellé sur place, puis arrêté par la police pour être interrogé (...) A la suite de l’événement, le décès d’un Palestinien a été constaté. Son implication exacte dans l’incident est en cours de vérification », détaille le communiqué. Lire aussi « No Other Land », un documentaire sur la colonisation israélienne en Cisjordanie occupée, nommé aux Oscars Awdah Hathaleen était un habitant de la région de Massafer Yatta, au sud d'Hébron. Avec des voisins, il avait participé à mettre en lumière le sort de cette région déclarée zone militaire par Israël. Après une longue bataille judiciaire, la Cour suprême israélienne a donné raison en 2022 à l'armée, dans une décision ouvrant la voie à l'expulsion des habitants des huit villages installés dans cette région. Des médias israéliens ont évoqué une dispute suivie de jets de pierre. Environ trois millions de Palestiniens vivent en Cisjordanie aux côtés de près d'un demi-million d'Israéliens habitant dans des colonies, considérées comme illégales par le droit international. La violence a augmenté en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par une attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. Au moins 962 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne. Au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'Autorité palestinienne a annoncé lundi que le militant anti-occupation israélienne de Cisjordanie, Awdah Hathaleen, avait été abattu par des colons, la police israélienne évoquant de son côté une enquête en cours, sans confirmer un meurtre. « Le ministère de l'Education (...) et la communauté enseignante pleurent le martyr d'Awdah Muhammad Hathaleen », a déclaré le ministère sur les réseaux sociaux. « L'enseignant (...) a été abattu par des colons le lundi 28 juillet 2025 lors de leur attaque contre le village d'Umm al-Khair » près d'Hébron, dans le sud de la Cisjordanie, ajoute-t-il. Awdah Hathaleen avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », consacré à la lutte des Palestiniens dans cette région, a commenté le coréalisateur, Yuval Abraham.La police...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte