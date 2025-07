Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich interdits d'entrée aux Pays-Bas ; l’armée israélienne revendique la frappe meurtrière de lundi au Liban | En direct

La solution à deux États, israélien et palestinien, est le seul chemin pour parvenir à la paix au Proche-Orient, ont plaidé lundi de nombreux Etats membres de l'ONU lors d'une conférence internationale fustigée par Israël et les Etats-Unis.

Le Hamas "doit abandonner le contrôle" de la bande de Gaza et rendre les armes, a plaidé lundi le Premier ministre palestinien Mohammad Mustafa à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, rapporte l'AFP.

"Nous affirmons que l'État de Palestine est prêt à assumer la pleine responsabilité de la gouvernance et de la sécurité à Gaza, avec le soutien arabe et international (...) Le Hamas doit rendre son contrôle sur la bande de Gaza et remettre ses armes à l'Autorité palestinienne", a-t-il déclaré, reprenant des engagements pris en juin par le président Mahmoud Abbas dans une lettre adressée à la France et à l'Arabie saoudite qui président à New York cette semaine une conférence sur la solution à deux États.