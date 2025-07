Le cheikh Akl tend la main à Hijri : les druzes libanais œuvrent-ils pour une désescalade à Soueida ?

À l’heure où un cessez-le-feu fragile s’installe dans la province druze syrienne de Soueida, le cheikh Akl des druzes au Liban, Sami Abi el-Mona, a pris contact samedi avec le cheikh Hikmat el-Hijri, le controversé chef spirituel de la communauté en Syrie. L’entretien peut sembler surprenant quand on sait que le cheikh Hijri est réputé pour sa ligne dure face au nouveau pouvoir syrien et sa proximité avec le cheikh Mouaffaq Tarif, chef de la communauté en Israël. Il a également appelé l’État hébreu à intervenir lors des affrontements de Soueida. De quoi lui valoir le courroux de Walid Joumblatt, chef politique de la communauté au Liban, dont M. Abi el-Mona est pourtant réputé proche.

Dans ce cadre, les deux dignitaires religieux ont échangé sur la nécessité de juguler les tensions entre druzes et Bédouins sunnites après les affrontements à Soueida, évoquant l’exode des habitants et les divisions au sein même de la communauté druze dans la région. Mais au-delà des sujets débattus, ce coup de fil semble être une façon pour Sami Abi el-Mona de parvenir à un rapprochement et à une entente druzo-druze pour gérer la crise en cours. D’autant qu’il s’est aussi entretenu avec des dignitaires sunnites influents au sein des tribus pour calmer le jeu. Toutefois, cette initiative ne bénéficie pas de l’appui de Walid Joumblatt.

Bien qu’ayant préconisé il y a une dizaine de jours une consolidation du cessez-le-feu, celui-ci dit ne pas approuver cette prise de contact avec le cheikh Hijri. « C’est son affaire. Je ne suis pas d’accord avec lui. D’autant que le cheikh Hijri a mené Soueida au désastre », martèle le leader druze à L’Orient-Le Jour. Dans les milieux proches du cheikh Akl, on indique que ces contacts se déroulent pour parvenir à la paix civile, précisant que cette démarche ne concerne pas le domaine politique, qui reste du ressort de Walid Joumblatt. Et d’insister sur le fait que cette tentative de relancer la communication ne signifie pas nécessairement que les deux dignitaires sont désormais sur la même longueur d’onde. Pour Salah Takieddine, rédacteur en chef du quotidien al-Anba' (proche du Parti socialiste progressiste), les contacts entre cheikhs druzes du Liban et de Soueida ne sont pas inédits et sont « nécessaires » dans le contexte de discorde confessionnelle actuel. « La communication est d’autant plus importante que le cheikh Hikmat el-Hijri ne fait qu’afficher des positions contradictoires depuis le début de la crise : il est tantôt en faveur de l’accalmie, tantôt dans une position de refus du cessez-le-feu, ce qui complique la donne », dit l’analyste.

Pourparlers Syrie-Israël

Walid Joumblatt et son principal rival, le chef du Parti démocratique libanais, Talal Arslane, se sont dit indignés par l’attitude de M. Hijri, notamment ses appels à une intervention israélienne pour maintenir l’autonomie de facto de la province. « Pour nous, le principe est clair : il est hors de question que Soueida se détache de la Syrie », tranche M. Takieddine, à l’heure où certains craignent qu’Israël ne s’implante dans cette province syrienne.

La démarche du cheikh Sami Abi el-Mona est survenue alors que venait de se tenir à Paris, le 24 juillet, une réunion entre représentants israéliens et syriens, sous le parrainage de l’émissaire américain Tom Barrack. Ces pourparlers, qui sont les premiers échanges officiels à haut niveau depuis plus de 25 ans entre les deux États, se sont déroulés en présence de Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques, et d’Assaad el-Chaïbani, ministre syrien des Affaires étrangères. Objectifs : réduire immédiatement les tensions à Soueida et le long de la frontière syro-israélienne, et ouvrir un canal de communication direct pour éviter toute escalade militaire involontaire. Le quotidien israélien Haaretz évoque la tenue d’une deuxième réunion samedi.

Selon des fuites médiatiques, les pourparlers ont tenté d'assurer une gestion de la province par les forces gouvernementales et les acteurs locaux. « Si l’administration de Donald Trump tente de préserver l’unité de la Syrie, c’est moins par conviction que par volonté de respecter le souhait de l’Arabie saoudite et de la Turquie », décrypte une source proche de Washington. Alors que certaines sources au sein du PSP se disent convaincues que la médiation américaine est destinée à réduire les ambitions israéliennes dans la province de Soueida, Walid Joumblatt affirme pour sa part « ne pas trop y croire ».