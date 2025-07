« J’appelle l’État à dissoudre la commission sécuritaire conjointe entre l’armée libanaise et le Hezbollah (…) », avait lancé le chef des Kataëb, Samy Gemayel, lors d’un point de presse jeudi dernier au siège de son parti, à Saïfi. Moins de 24 heures plus tard, c’est le président de la République, Joseph Aoun, qui a personnellement répondu à ces déclarations. « Cette commission n’existe pas et je mène personnellement des contacts avec le Hezbollah au sujet (du monopole) des armes », a-t-il affirmé vendredi devant une délégation du Club de la presse. Selon plusieurs sources, la commission dont il est question n’est autre que la fameuse unité de liaison et de coordination au sein du Hezbollah, dirigée depuis des années par Wafic Safa, haut cadre sécuritaire du parti chiite. Il n’empêche que derrière cette prise de position du chef de l’État, il y a une volonté de celui-ci de s’affirmer comme le passage obligé officiel pour un règlement définitif du dossier des armes du Hezbollah.

Quelques jours après la prise de parole du président, les Kataëb semblent déterminés à ne plus polémiquer, en vue de préserver leurs bons rapports avec Baabda, où Samy Gemayel pourrait bien se rendre prochainement.« Peut-être que le chef de l’État lui-même ne veut pas dire autre chose, dans la mesure où il veut pouvoir poursuivre ses négociations avec le Hezbollah », commente pour L’Orient-Le Jour un responsable Kataëb qui a requis l’anonymat. Il souligne toutefois que « tout le monde sait que le parti coordonne avec l’État. Il est donc grand temps de révéler ce secret de Polichinelle ». « Avant la guerre (de 2024 contre Israël), le Hezbollah accordait des laissez-passer à nombre de ses membres mais aussi à certaines figures appartenant à d’autres partis relevant du camp de la moumanaa », raconte ce cadre Kataëb soulignant que Samy Gemayel n’a fait qu’évoquer la question de cette coordination parce que « les Libanais ont le droit de tout savoir à ce sujet, d'autant que le gouvernement Salam s'est engagé en faveur du monopole des armes ».

En face, le Hezbollah préfère ne pas répondre à « ceux qui tentent de nous exiler du pays », pour reprendre les termes du porte-parole du parti, Youssef Zein. « Je tiens à préciser qu’il n’y a pas de comité de coordination entre l’armée et le Hezbollah, dans le sens évoqué par Samy Gemayel, dit-t-il. La communication avec les autorités libanaises se fait à travers l’unité de coordination dirigée par Wafic Safa que tout le monde connaît ». Que fait cet organisme donc concrètement ? « Il est chargé de communiquer avec les appareils de sécurité et le pouvoir judiciaire, notamment à travers Wafic Safa, qui a conservé son poste après l’attaque israélienne qui l’avait visé en octobre dernier », ajoute-t-il, affirmant que l’action de l’unité de coordination « n’a rien à voir avec la présidence de la République ».

La guerre de 2024 a tout changé

Mais personne ne se fait d’illusions. Car au-delà de cette version « officielle » que présente le parti de Naïm Kassem, dans certains milieux informés des tractations en cours, on laisse entendre que l’unité de coordination est au cœur du dialogue autour du monopole du port des armes. D’autant plus que « pendant la période où le Hezbollah était considéré comme une « résistance », l’État, alors en contact avec l’unité de coordination et de liaison, était au courant du trafic d’armes par les points de passages illégaux, mais y fermait les yeux », raconte à L’OLJ un général à la retraite qui a souhaité garder l’anonymat au vu de la sensibilité du sujet.

« Mais après la dernière guerre avec Israël, cette vision a radicalement changé : les points de passage illégaux sont fermés, l’armée est déployée au Liban-Sud », dit ce militaire. Et d’ajouter : « Tout cela signifie que le président de la République est en passe de gagner son pari sur le dialogue et la diplomatie pour finaliser le chantier de désarmement du Hezbollah. » Sans vouloir entrer dans ces détails, Youssef Zein se contente, lui, de faire savoir que le dialogue avec le chef de l’État se poursuit et qu’une délégation du parti de Dieu entend effectuer une tournée auprès des chefs de file politiques (à l’exception du leader des Forces libanaises, Samir Geagea, qui se veut le fer de lance du camp hostile à la formation pro-iranienne) « pour discuter de tous les sujets portant sur l’avenir du pays ».