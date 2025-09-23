Les sœurs Chibany : Après Miss Liban, nous n’avons pas couru derrière la célébrité

Qui dit Miss, dit interview (un peu trop) lisse. Prenez-en deux et le défi sera encore plus ardu. Des sœurs jumelles, qui plus est, rodées à l’exercice et passées reines dans l’art de l’esquive.Rina et Romy Chibany estiment avoir gagné le même titre en 2012, même si la première l’a emporté sur la seconde. Respectivement Miss Liban et première dauphine, aucune n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre sur sa concurrente. Quelle concurrente, d’ailleurs ? À les entendre, la grand-messe de la TV libanaise n’a jamais été une compétition… Comme si le diadème s’était posé tout seul sur leurs deux chevelures brunes, ce fameux soir de fin juillet 2012.Pourquoi la balance a-t-elle penché en faveur de Rina plutôt que Romy ? Le secret restera scellé à jamais. Beaucoup auront essayé de trouver la faille...

Profitez de notre offre spéciale « À table ! » Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois. Je me connecte