Les sœurs Chibany : Après Miss Liban, nous n’avons pas couru derrière la célébrité
Nous reprenons cette semaine notre chronique où nous soumettons une personnalité à notre interview décalée. Et à l’approche de la prochaine édition de Miss Liban prévue le 4 octobre, ce sont les jumelles Rina et Romy Chibany, la lauréate du titre en 2012 et sa première dauphine, qui se lancent. Elles fêtent 13 ans de sacre avec nous… et de réponses édulcorées.
Rina (gauche) et Romy Chibany, Miss Liban 2012 et sa Première dauphine, maîtrisent aussi bien leur image de mannequin que l'intelligence artificielle. Photos DR/ Montage L'OLJ
Qui dit Miss, dit interview (un peu trop) lisse. Prenez-en deux et le défi sera encore plus ardu. Des sœurs jumelles, qui plus est, rodées à l’exercice et passées reines dans l’art de l’esquive.Rina et Romy Chibany estiment avoir gagné le même titre en 2012, même si la première l’a emporté sur la seconde. Respectivement Miss Liban et première dauphine, aucune n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre sur sa concurrente. Quelle concurrente, d’ailleurs ? À les entendre, la grand-messe de la TV libanaise n’a jamais été une compétition… Comme si le diadème s’était posé tout seul sur leurs deux chevelures brunes, ce fameux soir de fin juillet 2012.Pourquoi la balance a-t-elle penché en faveur de Rina plutôt que Romy ? Le secret restera scellé à jamais. Beaucoup auront essayé de trouver la faille dans le tandem pailleté, rien n’y fait. Les...
Qui dit Miss, dit interview (un peu trop) lisse. Prenez-en deux et le défi sera encore plus ardu. Des sœurs jumelles, qui plus est, rodées à l’exercice et passées reines dans l’art de l’esquive.Rina et Romy Chibany estiment avoir gagné le même titre en 2012, même si la première l’a emporté sur la seconde. Respectivement Miss Liban et première dauphine, aucune n’a jamais eu un mot plus haut que l’autre sur sa concurrente. Quelle concurrente, d’ailleurs ? À les entendre, la grand-messe de la TV libanaise n’a jamais été une compétition… Comme si le diadème s’était posé tout seul sur leurs deux chevelures brunes, ce fameux soir de fin juillet 2012.Pourquoi la balance a-t-elle penché en faveur de Rina plutôt que Romy ? Le secret restera scellé à jamais. Beaucoup auront essayé de trouver la faille...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.