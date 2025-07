Le rendez-vous manqué d’Emmanuel Macron avec la Palestine

Quel Emmanuel Macron faut-il croire ? Celui qui affirmait en juin dernier que « le moment n’était pas venu de reconnaître l’État palestinien », qui posait des conditions à cette éventualité et qui assurait qu’on ne le fait pas « sur la base d’une indignation », ou celui qui, à peine un mois plus tard, prend cette décision historique, sans qu’aucune des conditions en question n’aient été remplies, au moment où la famine se propage à Gaza ? Faut-il croire celui qui proposait le 24 octobre 2023, depuis Jérusalem, de « bâtir une coalition internationale contre le Hamas » ou celui qui dénonçait en novembre de la même année des bombardements qui tuent des « bébés, des femmes et des personnes âgées », sans « aucune légitimité » ? Celui qui réaffirmait le droit d’Israël à se défendre...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte