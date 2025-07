Aoun félicite Zahlé, qui a reçu le titre de « Ville internationale de la vigne et du vin »

Le président libanais Joseph Aoun a félicité dimanche la ville de Zahlé dans la Békaa, qui a reçu le titre de Ville internationale de la vigne et du vin » pour 2025 par l’Organisation internationale de la vigne et du vin. L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) avait annoncé mercredi l’« approbation de la désignation de Zahlé comme Ville internationale du vin (...) en reconnaissance de son rôle historique, culturel et agricole dans la promotion de la culture de la vigne et la production vinicole. » Le même jour, la municipalité annonçait que la ville avait officiellement reçu ce titre pour 2025, devenant ainsi le dixième lieu au monde à obtenir une telle distinction. Joseph Aoun a qualifié cette annonce de réussite pour le Liban, conséquence des « efforts conjoints du ministère de l’Agriculture et des producteurs de vin au Liban pour développer et promouvoir le vin libanais au cours des dernières années ». « Félicitations à Zahlé et au Liban ! Le vin libanais a désormais une renommée mondiale », a ajouté le président, cité par l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). Avec le soutien du ministre de l’Agriculture Nizar Hani, Zahlé avait soumis à l'OIV un dossier complet comprenant des cartes des zones plantées de vignes, le nombre de vignobles dans la ville et son district, ainsi que des données démontrant le leadership de Zahlé dans ce secteur. L’organisation a ensuite pris sa décision en se basant sur des critères scientifiques et professionnels propres à la ville. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le président libanais Joseph Aoun a félicité dimanche la ville de Zahlé dans la Békaa, qui a reçu le titre de Ville internationale de la vigne et du vin » pour 2025 par l’Organisation internationale de la vigne et du vin.L’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) avait annoncé mercredi l’« approbation de la désignation de Zahlé comme Ville internationale du vin (...) en reconnaissance de son rôle historique, culturel et agricole dans la promotion de la culture de la vigne et la production vinicole. » Le même jour, la municipalité annonçait que la ville avait officiellement reçu ce titre pour 2025, devenant ainsi le dixième lieu au monde à obtenir une telle distinction.Joseph Aoun a qualifié cette annonce de réussite pour le Liban, conséquence des « efforts conjoints du ministère de...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte