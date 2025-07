Noor Alyacoubi, depuis Gaza : Durant ces instants, je vois une version de ma fille que la guerre ne peut pas atteindre

Noor Alyacoubi, 27 ans, traductrice et coordinatrice médias dans un centre de recherches, n’a pas quitté Gaza depuis les premiers jours de la guerre opposant le Hamas à l’État hébreu. Elle raconte à L’Orient-Le Jour son amertume face à l'enfance arrachée de sa fille, Lya, et les rituels qu'elle met en place pour lui permettre d'oublier temporairement l'horreur de la guerre qui décime tout autour d'elles. La peinture est devenue mon moment préféré avec Lya, pas parce que l’une de nous deux est particulièrement passionnée par ça. Ce n’est pas une question d’art. C’est une question de sécurité. C’est la seule activité que nous pouvons partager et qui semble un tant soit peu normale, alors que le monde s’effondre autour de nous.Depuis le début de la guerre, Lya n’a vécu aucun jour...

