Damas et Tel-Aviv tentent une désescalade à Paris, sans accord concret

« Honnête et responsable. » Bien qu’ayant donné lieu à aucun accord final, c’est avec ces qualificatifs prudents qu’a été décrite la rencontre samedi à Paris entre les représentants israélien et syrien pour discuter d’une désescalade des tensions dans le Sud syrien, théâtre récent d’affrontements sanglants entre les factions druzes et les tribus bédouines à Soueida. Un dialogue de haut niveau, réunissant Ron Dermer, ministre israélien des Affaires stratégiques et proche conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahu, et le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad el‑Chaïbani, sous la médiation de l’envoyé spécial américain pour la Syrie Tom Barrack. Les deux parties n’avaient pas connu de telles discussions depuis plus de 25 ans. L’objectif du sommet était de parvenir à un accord...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte