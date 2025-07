« Plus d'excuses » pour l'ONU après que l'armée a annoncé qu'elle allait faciliter le passage de l'aide

Le Premier ministre israélien a demandé dimanche à l'ONU de cesser de blâmer son gouvernement pour la situation humanitaire à Gaza après que l'armée a annoncé qu'elle allait faciliter le passage de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien.

"Il existe des couloirs sécurisés. Ils ont toujours existé, mais aujourd'hui, c'est officiel. Il n'y aura plus d'excuses", a déclaré Benjamin Netanyahu lors d'une visite sur une base aérienne. Les Nations unies ont salué les annonces de l'armée tout en restant réservées quant à leur impact et modalités d'application dans un territoire ravagé par plus de 21 mois de guerre.

crb-mib/hme

© Agence France-Presse