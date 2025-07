Tracts largués par un hélicoptère israélien pendant les obsèques d'un cadre d'Amal

Un hélicoptère israélien a largué des tracts pendant les obsèques d'un cadre local du mouvement Amal organisées dimanche dans la localité frontalière de Meis el-Jabal (Marjeyoun). Les funérailles du défunt, Mohammad Zeib Hamdan, décédé de mort naturelle, se sont déroulées en présence de plusieurs autres figures du mouvement chiite, dont Hassan Kabalan, membre du bureau politique d'Amal et le député Achraf Beydoun, et de notables religieux. Pendant la cérémonie, à laquelle se sont joints des habitants du village, un hélicoptère israélien a lâché des feuilles de papier ressemblant à des reçus et des virements bancaires datant de plusieurs années et portant différents noms, selon les informations de notre correspondant. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité libanaises pour éclaircir la nature et la provenance de ces documents. Par ailleurs, sur d'autres tracts largués ce dimanche à Kfar Kila (Marjeyoun), on peut voir une image d’une pelleteuse s’affairant au milieu des décombres d’un bâtiment détruit, sur laquelle on distingue un drapeau jaune du Hezbollah associé à une localisation géographique. « Ce tracteur travaille au service du Hezbollah qui continue de menacer la région et la met en danger. Il n’y a aucun bénéfice économique à tirer des transactions douteuses avec le Hezbollah », peut-on lire sur ce même document. En outre, l'armée israélienne a affirmé que les deux combattants du Hezbollah tués samedi soir dans un raid aérien ayant touché le village de Debaal (Tyr) étaient des membres de la force al-Radouane, l'unité d'élite de la milice pro-iranienne. « L'armée de l'air a attaqué la région de Dbaal, au Liban-Sud, et tué Mohammad Haïdar Abboud, officier des opérations du bataillon de la force al-Radouane, ainsi qu'un élément d'artillerie (Ali el-Ali, NDLR) », a-t-elle écrit dans un communiqué. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Un hélicoptère israélien a largué des tracts pendant les obsèques d'un cadre local du mouvement Amal organisées dimanche dans la localité frontalière de Meis el-Jabal (Marjeyoun).Les funérailles du défunt, Mohammad Zeib Hamdan, décédé de mort naturelle, se sont déroulées en présence de plusieurs autres figures du mouvement chiite, dont Hassan Kabalan, membre du bureau politique d'Amal et le député Achraf Beydoun, et de notables religieux.Pendant la cérémonie, à laquelle se sont joints des habitants du village, un hélicoptère israélien a lâché des feuilles de papier ressemblant à des reçus et des virements bancaires datant de plusieurs années et portant différents noms, selon les informations de notre correspondant. Une enquête a été ouverte par les forces de sécurité libanaises pour éclaircir...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte