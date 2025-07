Katz menace Khamenei de le prendre directement pour cible en cas de nouvelles menaces contre Israël

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a adressé une mise en garde au guide suprême iranien Ali Khamenei, au cours d'une tournée sur la base aérienne de Ramon de l'armée israélienne. « Si vous continuez à menacer Israël, notre bras long atteindra à nouveau Téhéran, avec encore plus de force. Et cette fois, ce sera vous personnellement », a-t-il affirmé selon le Haaretz. Et le ministre d'ajouter : « Ne proférez pas de menaces, ou vous en subirez les conséquences ». Le 16 juillet dernier, l'ayatollah Ali Khamenei avait déclaré que Téhéran était prêt à riposter à toute nouvelle attaque militaire et capable d'infliger à ses adversaires « un coup plus dur » que celui porté pendant la guerre de 12 jours de juin dernier. « Le fait que notre nation soit prête à affronter la puissance des États-Unis et leur chien en laisse, le régime sioniste (Israël), est très louable », avait dit le guide suprême iranien, dans des propos rapportés par la télévision d'État. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a adressé une mise en garde au guide suprême iranien Ali Khamenei, au cours d'une tournée sur la base aérienne de Ramon de l'armée israélienne. « Si vous continuez à menacer Israël, notre bras long atteindra à nouveau Téhéran, avec encore plus de force. Et cette fois, ce sera vous personnellement », a-t-il affirmé selon le Haaretz. Et le ministre d'ajouter : « Ne proférez pas de menaces, ou vous en subirez les conséquences ».Le 16 juillet dernier, l'ayatollah Ali Khamenei avait déclaré que Téhéran était prêt à riposter à toute nouvelle attaque militaire et capable d'infliger à ses adversaires « un coup plus dur » que celui porté pendant la guerre de 12 jours de juin dernier. « Le fait que notre nation soit prête à affronter la puissance...

