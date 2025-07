Enquête sur le 4-Août et guerre de Gaza : le métropolite Audi fustige le silence des dirigeants

Le métropolite grec-orthodoxe de Beyrouth, Mgr Elias Audi, a critiqué dimanche dans son homélie le « silence » de certains dirigeants par rapport à l'affaire de la double explosion du 4 août 2020 dans le port de la capitale libanaise, alors que le juge d'instruction près la cour de Justice a terminé la semaine dernière une série d'auditions de responsables politiques, judiciaires et militaires et doit désormais publier son acte d'accusation.

Parmi les responsables convoqués, deux d'entre eux ont refusé de comparaître devant le juge Tarek Bitar : l'ancien ministre Ghazi Zeaïter, cité en ce qui concerne le déchargement et le stockage du nitrate d'ammonium à l'origine de la déflagration alors qu'il était ministre des Travaux publics et des Transports qui a autorité sur le port, et l'ancien procureur de la République, Ghassan Oueidate.

Rappelant que le Liban commémorera dans quelques jours le cinquième anniversaire de la catastrophe du 4-Août, qui a fait plus de 220 morts est 6 500 blessés, Mgr Audi a critiqué le fait que « nombreux sont ceux qui ferment les yeux sur la vérité et la justice et restent silencieux par peur, par lâcheté, par complicité ou par intérêt personnel ».

L'instruction de M. Bitar a été obstruée, depuis son lancement en 2021, par de nombreuses plaintes et recours à son encontre de la part des différents responsables contre lesquels il a lancé des poursuites.

« Est-il permis d'affamer les gens » à Gaza ?

Depuis la cathédrale Saint-Georges, dans le centre-ville de Beyrouth, le métropolite a en outre dénoncé le silence des dirigeants face au fait que la région « est noyée dans le sang et les larmes ». « Le monde est aveugle ; il ne voit pas la mort des enfants ni la souffrance des innocents parce qu'il est plongé dans le mal et le péché et loin de Dieu », a-t-il lancé.

« Est-il permis d'affamer les gens, de les déplacer de leur terre ou de les tuer ? Qu'est-ce qui a aveuglé les yeux des dirigeants du monde et réduit leur conscience au silence au point qu'ils restent silencieux sur ce qu'il se passe sur la terre du Christ ? », a-t-il ajouté en allusion à l'offensive israélienne sanglante sur Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de morts, et au blocus de l'enclave qui crie famine. De nombreuses organisations ont mis en garde ces derniers jours contre une hausse des cas de malnutrition, principalement chez les enfants, tandis que la communauté internationale a fait pression sur l'État hébreu pour qu'il laisse entrer de l'aide, ce qu'il a fini par faire dans une moindre mesure dimanche avec des largages aériens et l'autorisation pour des camions de pénétrer dans le territoire assiégé, du côté égyptien de la frontière.