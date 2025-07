Les fermes de Chebaa « n'ont aucune valeur » : Pourquoi Barrack a changé de ton

« Je ne sais même pas sur quoi ils se disputent. » Avant de conclure sa dernière visite au Liban, l'émissaire américain Tom Barrack a évoqué l'épineux dossier des fermes de Chebaa lors d'un point de presse. Ce morceau du Golan syrien annexé par Israël est contesté entre Damas, Beyrouth et Tel-Aviv et a longtemps servi de prétexte au Hezbollah pour maintenir son arsenal, arguant que la libération du Liban-Sud restait incomplète sans cette vingtaine de kilomètres carrés. Alors que la feuille de route américaine prévoit – du moins initialement – d'ôter au Hezbollah cette « excuse » via une démarcation de la frontière du Liban respectivement avec la Syrie et Israël, M. Barrack a dévié de ce registre la semaine dernière. Il a appelé à ce que « ce territoire sans valeur » soit échangé dans le cadre d'une transaction bilatérale entre Beyrouth et Tel-Aviv. Histoire de faire d'une pierre deux coups : clore ce dossier après 26 ans de dialogue de sourds et laisser à la Syrie et Israël le soin de débattre entre eux de l'avenir du Golan.

Les fameuses fermes sont situées au sud du village libanais de Chebaa, entre le village de Ghajar à l'ouest, Jabal Hawarta (une des crêtes du mont Hermon) à l'est et la rivière de Wadi al-Aassal au sud. Cette région, où la frontière entre le Liban et la Syrie a toujours été particulièrement floue, était un point chaud de la contrebande jusqu'à ce qu'elle tombe sous le contrôle d'Israël dans la foulée de l'occupation du Golan en 1967. Après le retrait israélien du Liban-Sud en 2000, les fermes de Chebaa sortent des oubliettes, quand Beyrouth (incité par le Hezbollah avec l'accord tacite de Damas) les revendique, s'appuyant surtout sur des titres de propriété privés détenus par des Libanais.

Un quatrozième point de litige

Vingt-cinq ans – et deux guerres, dont l'une particulièrement dévastatrice – plus tard, et à l'heure où la région est en plein rééquilibrage , les Américains ont appelé à une délimitation de la frontière du Liban avec ses deux voisins. Une étape essentielle pour clore ce dossier mais aussi pour mener à bien le chantier principal : celui du désarmement du Hezbollah. Mais la dernière déclaration de Tom Barrack semble indiquer que la patience de Washington touche à ses limites. « Le diplomate prépare le terrain à un abandon par le Liban officiel des fermes de Chebaa », estime le général Bassam Yassine, un vétéran des négociations entre Beyrouth et Tel-Aviv sur leur frontière maritime. Et d'ajouter : « L'idée semble être de présenter aux Libanais une formule similaire à celle qu'ils essayent de vendre depuis un moment concernant les 13 autres points de litige à la frontière, celle d'un échange de territoire plutôt que d'une véritable négociation technique. »

Un tel « abandon » par le Liban arrangerait toutes les autres parties impliquées dans les négociations. D'abord, Israël qui, ces dernières années déjà, n'était pas du tout dans une optique de concession vis-à-vis du Liban... ou de ses autres voisins. Aujourd'hui, après le 7-Octobre et la guerre contre le Hezbollah, il l'est encore moins. Ce renoncement ferait également les affaires de la Syrie qui, sous le régime de Bachar el-Assad, affirmait déjà à huis clos que cette langue de terre était sienne tout en maintenant une position officielle ambiguë pour ménager le Hezbollah, son allié libanais. Après la chute de la dictature syrienne, le nouveau président, Ahmad el-Chareh, considère que ce dossier n'est pas une priorité pour la période de transition. Mais tout prête à croire que, lui non plus, n'a pas pour intention de faire une concession au Liban... Et encore moins au Hezbollah, un adversaire, voire un ennemi de la nouvelle Syrie.

D'autant qu'il est impliqué dans des pourparlers de plus en plus directs avec les Israéliens pour un accord sécuritaire, à défaut d'une normalisation des relations. La semaine dernière, son ministre des Affaires étrangères, Assaad el-Chaïbani, s'est entretenu à Paris avec le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, sous la médiation de Tom Barrack lui-même. Selon des informations obtenues par notre journal, les Syriens restent hésitants à normaliser leurs relations avec Israël sans la restitution d'au moins une partie du Golan syrien. Ils arguent notamment que cela porterait atteinte à la légitimité populaire de la transition, d'autant plus après les frappes israéliennes contre Damas.

Et le Hezbollah ?

Certes, l'ancien président Hafez el-Assad était ministre de la Défense quand la Syrie a perdu le plateau du Golan et c'est sous son règne et celui de son fils Bachar qu'elle perd tout espoir de le récupérer. Toutefois, les partisans de l'ancien régime rappellent que Hafez a réussi à récupérer une infime partie du Golan (la région de Quneitra) après la guerre de 1973 et estiment que Bachar n'a pas cédé à la pression internationale, refusant tout accord de normalisation sans concessions territoriales (en réalité, sa politique étrangère était prise en otage par le régime iranien). M. Chareh – lui-même originaire du Golan – ne veut donc pas que cette renonciation soit inscrite dans son héritage politique. De son côté, Israël s'obstine, affirmant qu'il ne serait prêt à se retirer que de la zone-tampon élargie érigée par son armée après la chute du régime de Bachar el-Assad. Dans ce cadre, et toujours selon nos informations, une proposition avancée par les médiateurs serait de confier les fermes de Chebaa à la Syrie le temps qu'un accord définitif sur le Golan soit trouvé.

Pour certains, cette configuration se ferait aux dépens du Liban. « Non, les fermes de Chebaa ne sont pas sans valeur. Il s'agit d'un territoire agricole important avec d'importantes réserves en eau et une vue stratégique sur le Liban-Sud, estime M. Yassine. Sans parler de son potentiel touristique. » Il rappelle ainsi que Beyrouth dispose de cartes pour appuyer sa revendication. En mai, le ministre des Affaires étrangères, Joe Raggi, avait reçu de la France des cartes pour faire avancer le processus de démarcation de la frontière avec la Syrie. Toutefois, une autre version – avancée notamment par le leader druze Walid Joumblatt et le camp anti-Hezbollah – assure que ce territoire est syrien et que la revendication libanaise est motivée par des considérations politiques. Entre ces deux versions, une source gouvernementale assure à L'OLJ que Beyrouth n'a pas été informé d'un changement dans la feuille de route américaine et que les contacts avec Damas se poursuivent pour arriver à terme à un accord sur la frontière.

De son côté, le Hezbollah reste silencieux. Depuis la guerre de l'automne, les fermes de Chebaa ont en grande partie disparu de sa rhétorique, le parti étant surtout préoccupé par les cinq points encore occupés par les Israéliens au Liban-Sud. Il s'est par exemple abstenu de commenter les déclarations de Walid Joumblatt sur les fermes de Chebaa ou encore celles de Tom Barrack. Peut-être parce qu'il ne peut plus compter sur la « complicité » de la Syrie dans sa revendication ou peut-être parce qu'il est considérablement affaibli, le parti semble avoir totalement oublié les fermes de Chebaa. En janvier 2024, quelques semaines après l'ouverture de son front de soutien au Hamas, le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah (assassiné en septembre de la même année) annonçait pourtant que le parti « avait l'opportunité de libérer tout notre territoire, y compris les fermes de Chebaa ».