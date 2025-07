Les incendies continuent de faire rage en Grèce, qui attend l'aide de ses voisins

La Grèce continue dimanche à faire face à de violents incendies de forêt attisés par des vents puissants, qui ont provoqué de nombreux dégâts et entraîné des évacuations. Pour le deuxième jour, le feu faisait rage dimanche matin dans la région du Péloponnèse, à l'ouest de la capitale Athènes, ainsi que sur les îles d'Eubée et de Cythère, où des avions et des hélicoptères ont repris leur travail de lutte contre les flammes dès l'aube. Le vent devrait faiblir dimanche dans la plupart des régions, selon les prévisionnistes météo qui ont toutefois souligné que Cythère continuait de faire face à des conditions venteuses « inquiétantes ». Des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants de l'île, située au sud-est du Péloponnèse tôt dimanche. « Des maisons, des ruches, des oliviers ont été brûlés, » a déclaré Giorgos Komninos, maire adjoint de Cythère, à la chaîne de télévision publique ERT. « Un monastère est actuellement en danger. » Des dizaines de pompiers soutenus par trois hélicoptères et deux avions combattaient l'incendie de Cythère, qui s'est déclaré samedi matin et a entraîné l'évacuation d'une plage touristique prisée. La Grèce a demandé de l'aide à ses alliés européens et deux avions italiens sont attendus dimanche. Des unités de lutte contre les incendies de la République tchèque sont elles déjà en opération. Sur l'île d'Eubée, près d'Athènes, le feu fait aussi toujours rage. Les flammes y ont carbonisé des milliers d'hectares de forêt et des milliers de têtes de bétail ont été perdues alors que le feu a envahi des fermes et élevages dispersés. Deux véhicules de lutte contre les incendies ont été calcinés tandis que cinq pompiers ont été hospitalisés samedi. Sur l'île de Crète, les pompiers luttent pour éteindre complètement l'incendie à La Canée, qui s'est déclaré samedi après-midi dans la région de Teménia, dans la municipalité de Kantanos et Sélino. Selon l'agence de presse Athènes News Agency, l'ncendie serait maîtrisé après avoir détruit quatre maisons et une église, tandis que des véhicules, des oliveraies, des ruches, des moutons, des chèvres et des étables ont également été brûlés. La Grèce subit une vague de chaleur depuis presque une semaine, avec des températures dépassant les 40°C dans de nombreuses zones. Les températures devraient baisser à partir de lundi. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

La Grèce continue dimanche à faire face à de violents incendies de forêt attisés par des vents puissants, qui ont provoqué de nombreux dégâts et entraîné des évacuations.Pour le deuxième jour, le feu faisait rage dimanche matin dans la région du Péloponnèse, à l'ouest de la capitale Athènes, ainsi que sur les îles d'Eubée et de Cythère, où des avions et des hélicoptères ont repris leur travail de lutte contre les flammes dès l'aube.Le vent devrait faiblir dimanche dans la plupart des régions, selon les prévisionnistes météo qui ont toutefois souligné que Cythère continuait de faire face à des conditions venteuses « inquiétantes ».Des messages d'évacuation ont été envoyés aux habitants de l'île, située au sud-est du Péloponnèse tôt dimanche.« Des maisons, des ruches, des...

