Iran: exécution de deux hommes pour liens avec un mouvement d'opposition en exil

L'Iran a exécuté dimanche deux hommes condamnés pour des opérations armées menées au profit du mouvement d'opposition en exil des Moudjahidines du peuple (MEK), a rapporté le site Mizan Online, organe du pouvoir judiciaire. « La peine de mort prononcée à l'encontre de deux membres opérationnels du groupe terroriste... a été appliquée ce matin, après les procédures légales et la confirmation de la Cour suprême », a indiqué Mizan Online. Identifiés comme Mehdi Hasani et Behrouz Ehsani-Eslamloo, les deux hommes avaient été reconnus coupables de la fabrication de lanceurs et mortiers artisanaux ainsi que d'attaques ayant visé des civils, des habitations et des institutions publiques ou caritatives. Le pouvoir judiciaire a affirmé que leurs actions visaient à « perturber l'ordre public et mettre en danger la sécurité des citoyens innocents. » Les deux hommes étaient présentés comme des membres de longue date du MEK, considéré comme une organisation terroriste par Téhéran. Les autorités ont précisé qu'ils menaient, depuis une cachette à Téhéran, des activités de « propagande et de sabotage » et qu'ils les filmaient pour les diffuser sur des chaînes affiliées au MEK. Aucun détail n'a été communiqué sur la date de leur arrestation. Ils avaient été condamnés pour baghi (rébellion armée), moharebeh (guerre contre Dieu) et complot contre la sécurité nationale. L'Iran applique la peine capitale pour plusieurs crimes et procède au plus grand nombre d'exécutions après la Chine, selon des organisations de défense des droits humains telles Amnesty International. Les exécutions dans la République islamique sont généralement pratiquées à l'aube, par pendaison.

