Des jumeaux tués dans l'incendie d'un appartement à Tripoli

Des jumeaux, âgés de deux ans et demi, ont péri dans l'incendie d'un appartement samedi matin dans la ville de Tripoli, au Liban-Nord, a rapporté notre correspondant Michel Hallak.Les enfants dormaient lorsque l'incendie s'est déclaré et n'ont pas pu être secourus à temps.Une épaisse fumée provenant de l'incendie a envahi le quartier, forçant les habitants à fuir leurs maisons par crainte d'être suffoqués et pour éviter les flammes qui se sont propagées aux bâtiments voisins. Selon notre correspondant, feu s'est déclaré dans un immeuble résidentiel entre les quartiers de Rifaiyé et Qalaa. Les équipes de la Défense civile ont réussi à l'éteindre un peu plus tard, mais les enfants avaient déjà succombé.Les services de secours ont transporté les corps sans vie des enfants à l'hôpital public de...

