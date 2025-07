La Chine appelle à un « consensus urgent » pour concilier développement et sécurité

Le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé samedi à concilier le développement de l'intelligence artificielle (IA) et les risques induits par cette technologie, appelant à un « consensus urgent » malgré la rivalité Pékin-Washington en la matière. Donald Trump a dévoilé cette semaine un plan d'action pour favoriser le développement sans entrave des modèles américains d'IA aux Etats-Unis et à l'étranger, écartant toutes les réserves sur ses possibles dérives. Le président américain entend ainsi rompre avec la ligne adoptée par son prédécesseur démocrate Joe Biden, partisan d'un essor contrôlé. « Nous ne laisserons aucune autre nation nous battre » dans la course à l'IA, a ainsi déclaré M. Trump. Mais samedi, lors de l'ouverture de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle (WAIC) à Shanghai, Li Qiang a appelé à une bonne gouvernance et au partage des ressources, annonçant notamment la création d'un organisme, lancé par la Chine, destiné à stimuler la coopération internationale en matière d'IA. « Les risques et les défis liés à l'intelligence artificielle suscitent une attention généralisée », a indiqué M. Li dans son discours. « Il est urgent de trouver un équilibre entre développement et sécurité, ce qui nécessite un consensus plus large de la part de l'ensemble de la société », a-t-il souligné. L'IA est utilisée de façon croissante dans de nombreux secteurs. Ses applications soulèvent toutefois d'importantes questions éthiques, qu'il s'agisse de la propagation de la désinformation, de son impact sur l'emploi ou des risques de perte de contrôle. Dans un message vidéo diffusé lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence organisée samedi à Shanghai, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a estimé que la gouvernance de l'IA constituerait « un test décisif pour la coopération internationale ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



