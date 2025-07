La justice française annule le mandat d’arrêt visant Bachar el-Assad

Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google Le verdict était largement attendu par les victimes et leurs proches des attaques chimiques de 2013 imputées au pouvoir syrien renversé en décembre. Au cours d’une audience publique diffusée de manière inédite en direct sur internet, la Cour de cassation française a annulé vendredi le mandat d’arrêt émis par deux juges d’instruction en novembre 2023 contre le président déchu Bachar el-Assad pour complicités de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Perpétrées en août 2013 à Adra et Douma puis dans la Ghouta orientale, ces attaques chimiques au gaz sarin ont fait plus de 1 000 morts et des centaines de blessés.La décision rendue par la plus haute juridiction française fait suite à la validation en juin 2024 par la cour d’appel de Paris du mandat d’arrêt émis sept mois plus tôt. Tandis que Bachar el-Assad n’est représenté par...

Le verdict était largement attendu par les victimes et leurs proches des attaques chimiques de 2013 imputées au pouvoir syrien renversé en décembre. Au cours d’une audience publique diffusée de manière inédite en direct sur internet, la Cour de cassation française a annulé vendredi le mandat d’arrêt émis par deux juges d’instruction en novembre 2023 contre le président déchu Bachar el-Assad pour complicités de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre. Perpétrées en août 2013 à Adra et Douma puis dans la Ghouta orientale, ces attaques chimiques au gaz sarin ont fait plus de 1 000 morts et des centaines de blessés.La décision rendue par la plus haute juridiction française fait suite à la validation en juin 2024 par la cour d’appel de Paris du mandat d’arrêt émis sept mois plus tôt. Tandis que...

