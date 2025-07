Blerta Aliko, représentante résidente du PNUD à « L’OLJ » : La relance du Liban dépend de celle de son peuple

Nommée à la tête du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) au Liban, Blerta Aliko a pris ses fonctions il y a un an, peu avant que le conflit entre Israël et le Hezbollah, déclenché le 8 octobre 2023, ne dégénère en guerre ouverte. L’Albanaise travaille au sein du système des Nations unies depuis 1996 et a notamment acquis son expérience dans des pays en conflit, à revenus intermédiaires ou en phase de relèvement postcrise. Engagée en faveur de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes, elle a occupé plusieurs postes au sein d’agences comme ONU Femmes et l’Unicef, et a été représentante résidente du PNUD en Algérie, avant de s’installer à Beyrouth.Dans un entretien exclusif accordé à L’Orient-Le Jour, Blerta Aliko revient sur les conclusions d’un nouveau rapport...

