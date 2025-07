La France va offrir la Côte d'Azur aux Palestiniens, ironise l'ambassadeur américain en Israël

L'ambassadeur des Etats-Unis en Israël Mike Huckabee a ironisé vendredi au sujet de l'annonce par le président Emmanuel Macron que la France reconnaîtra l'Etat de Palestine en septembre à l'ONU, affirmant que celle-ci allait offrir la Côte d'Azur pour y accueillir le peuple palestinien.

« La déclaration unilatérale de Macron concernant la création d'un État palestinien ne précisait pas où celui-ci serait situé. Je peux désormais révéler en exclusivité que la France proposera la Côte d'Azur et que la nouvelle nation s'appellera 'Franc-en-Stine' », a posté l'ancien gouverneur républicain de l'Arkansas sur son compte X.

« Si la France est vraiment déterminée à voir naître un État palestinien, j'ai une suggestion à lui faire: qu'elle découpe une partie de la Côte d'Azur et crée un État palestinien », avait-il déjà lancé dans une interview accordée à Fox News fin mai. En février, Donald Trump avait exprimé son souhait de transformer Gaza en « Riviera du Moyen-Orient », évoquant un déplacement de sa population pour reconstruire l'enclave ravagée par la guerre.

Mike Huckabee est une figure politique conservatrice, ancien candidat aux primaires républicaines pour la présidence des États-Unis en 2008 et 2016. Ce pasteur évangélique de 69 ans est connu pour son soutien ferme en faveur d'Israël et pour avoir remis en cause l'existence même d'un peuple palestinien, une population qui pourrait s'installer selon lui dans des pays voisins comme la Syrie, la Jordanie ou l'Égypte.