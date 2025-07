Arrestation de six personnes impliquées dans un réseau de contrebande de matériel médical au Liban

La Sécurité de l’État au Liban a annoncé jeudi soir l’arrestation de six personnes suspectées d'être impliquées dans un réseau de contrebande de matériel médical à travers l'Aéroport international de Beyrouth (AIB).Selon les informations publiées dans un communiqué, le réseau de contrebande trafiquait « des produits cosmétiques, du matériel médical et de l’argent via l'AIB ». Les accusés (R.K.), (A.H.), (K.M.), (A.A.), (T.F.) et (E.S.), ont été arrêtés. Lire aussi Au moins dix personnes derrière les barreaux dans l’affaire des médicaments de contrebande La contrebande de matériel médical s'était développée au Liban avec l’aggravation de la crise financière de 2019, qui a conduit à des manques de liquidités et à des difficultés d'importer le matériel nécessaire et...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte