Le patriarche Raï hospitalisé, son état est sans gravité

Le bureau de presse du patriarcat maronite a affirmé vendredi matin que le patriarche Béchara Raï est actuellement hospitalisé pour un « dérangement intestinal » mais que son état est sans gravité, démentant des rumeurs circulant depuis la veille selon lesquelles sa santé nécessitait un « suivi délicat ». « L'état du patriarche est stable et il a du être hospitalisé en raison d'un dérangement intestinal lié à la différence de température entre le littoral et la montagne », a précisé le bureau de presse. Mgr Raï est actuellement installé au siège estival du patriarcat à Dimane, dans les montagnes du Liban-Nord. « Il passe des examens et il est soigné dans le cadre de cet état de santé, ni plus ni moins », selon le patriarcat. Le patriarche maronite, âgé de 85 ans, avait pris plusieurs semaines de repos au printemps, après s'être fracturé la hanche en tombant pendant la messe de Pâques. Il avait repris ses activités dans le courant du mois de mai.

