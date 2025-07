Netanyahu: la décision française de reconnaître l'Etat de Palestine "récompense la terreur"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a estimé jeudi que la décision de la France de reconnaître un Etat de Palestine "récompense la terreur" et constitue une menace existentielle pour Israël.

M. Netanyahu a déclaré dans un communiqué que cette initiative du président Emmanuel Macron "risque de créer un autre proxy iranien, tout comme Gaza l'est devenu", ce qui serait "une rampe de lancement pour anéantir Israël - et non pour vivre en paix à ses côtés".

"Soyons clairs: les Palestiniens ne cherchent pas à obtenir un Etat aux côtés d'Israël, ils cherchent un Etat à la place d'Israël", a-t-il ajouté.

