La philatélie libanaise distinguée à l’international

Quatre collectionneurs membres de l’Association libanaise de philatélie (LAP), présidée par Billy Karam, ont été primés lors de l’exposition EuroPhilex, organisée dernièrement à Birmingham (en Angleterre). Bernard Longo (vermeil grande), Fadi Barcha (vermeil), Khaled Baalbaki (argent grande) et Hussam Mhaissen (argent bronze) ont reçu des médailles pour leur expertise thématique. La LAP, qui est membre de la Fédération européenne des associations philatéliques (FEPA), regroupe aujourd’hui une communauté active d’experts, de chercheurs et de collectionneurs, dont Abdo Ayoub, Varoujian Najarian, Gebran Yacoub, Semaan Bassil, André Trad, Camille Abou Nasr, Chucri Saba, Mohamed Traboulsi, Jean-Pierre Zahar, Fadi Maasarani, Gaby Ferneiné, Anthony Kifani, Patrick Fadel, Nayla Abou Nader, Tony Gédeon et Billy Karam. L’association mène un travail de fond sur la mémoire postale du Liban. Elle prépare actuellement un catalogue entièrement consacré aux timbres du Liban en collaboration avec Yvert et Tellier, maison française fondée en 1895 et référence mondiale dans le domaine philatélique. Intitulé Spécial Liban Unique, cet ouvrage de référence couvrira un siècle d’émissions officielles, de 1926 à 2026. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Quatre collectionneurs membres de l’Association libanaise de philatélie (LAP), présidée par Billy Karam, ont été primés lors de l’exposition EuroPhilex, organisée dernièrement à Birmingham (en Angleterre). Bernard Longo (vermeil grande), Fadi Barcha (vermeil), Khaled Baalbaki (argent grande) et Hussam Mhaissen (argent bronze) ont reçu des médailles pour leur expertise thématique.La LAP, qui est membre de la Fédération européenne des associations philatéliques (FEPA), regroupe aujourd’hui une communauté active d’experts, de chercheurs et de collectionneurs, dont Abdo Ayoub, Varoujian Najarian, Gebran Yacoub, Semaan Bassil, André Trad, Camille Abou Nasr, Chucri Saba, Mohamed Traboulsi, Jean-Pierre Zahar, Fadi Maasarani, Gaby Ferneiné, Anthony Kifani, Patrick Fadel, Nayla Abou Nader, Tony Gédeon et Billy...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte